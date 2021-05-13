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    13 мая 2021, 23:12

    Петр Толстой: качество европейских политиков и бюрократов упало в разы

    Артур Блянихов

    Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в эфире программы «Док-ток» на Первом канале обратил внимание на снижении качества европейской политики.

    «Качество европейских политиков и бюрократов упало в разы. Это связано и с образованием, и с демократической ротацией. Ну и просто личностей нет», — цитирует Толстого RT.

    Он обозначил, что Россия вновь может выйти из ПАСЕ, если права ее делегации попытаются хоть немного ущемить.

    О необходимости выйти из организации писал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

    «В ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран — либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные», — подчеркнул парламентарий.