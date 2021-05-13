Петр Толстой: качество европейских политиков и бюрократов упало в разы

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в эфире программы «Док-ток» на Первом канале обратил внимание на снижении качества европейской политики.

«Качество европейских политиков и бюрократов упало в разы. Это связано и с образованием, и с демократической ротацией. Ну и просто личностей нет», — цитирует Толстого RT.

Он обозначил, что Россия вновь может выйти из ПАСЕ, если права ее делегации попытаются хоть немного ущемить.

О необходимости выйти из организации писал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«В ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран — либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные», — подчеркнул парламентарий.