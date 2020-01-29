Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Толстой возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ. В первом туре ему не хватило голосов для победы — по регламенту необходимо было заручиться поддержкой более половины делегатов ассамблеи (всего из 321). Во втором туре было достаточно простого большинства.

В голосовании участвовали 252 делегата. Три бюллетеня оказались испорчены, из оставшихся 249 депутатов Толстого поддержали 132, против выступили 117.

Всего у председателя ПАСЕ 20 заместителей, которых переизбирают ежегодно. Всех остальных вице-спикеров кроме Толстого назначили 27 января. Тогда же был избран и новый председатель ПАСЕ — сенатор из Бельгии Хендрик Дамс.

Российская делегация вернулась в ПАСЕ в прошлом году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Толстой был активным участником переговоров по восстановлению ее полномочий и «последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках».