Петербургским барам разрешили работать по ночам

Правительство Санкт-Петербурга объявило об отмене ограничений на работу кафе и ресторанов в ночное время. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

С 30 января в Петербурге все предприятия общепита, за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов, смогут работать круглые сутки. Вместе с тем максимальную заполняемость залов в кинотеатрах увеличат до 50%, то же правило касается цирковых мероприятий и концертов. В торговых центрах могут работать выставки, театры и ледовые катки.

Допускается присутствие на спортивных мероприятиях зрителей в количестве не более 50% от наполняемости площадки, но оно не должно превышать 15 тысяч человек, сообщила администрация Санкт-Петербурга. Масочно-перчаточный режим продлили до 15 мая.

В частных клиниках Петербурга вскоре откроются пункты по бесплатной вакцинации от коронавируса, сообщили ранее в Смольном. Речь идет о медучреждениях, работающих в системе ОМС, в ближайшее время планируются к открытию 22 прививочных пункта.