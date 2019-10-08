Петербургский депутат предложили ввести почетный знак «За сострадание к животным»

Алексей Цивилев объяснил, что знак будут вручать жителям, которые безвозмездно помогают брошенным животным и соответствующим организациям. По его словам, идея должна способствовать развитию волонтерского движения в городе.

Парламентарий отметил, что петербургские приюты переполнены и постоянно нуждаются в деньгах и лекарствах. Помогают же организациям чаще всего неравнодушные жители Петербурга. По словам Алексея Цивилева, также необходимо добиться того, чтобы люди брали питомцев из приютов, а не только из дорогих питомников.