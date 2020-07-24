Петербургские ТЦ и рестораны начнут работать с 27 июля

В Санкт-Петербурге со следующей недели возобновят работу торговые центры, рестораны, фитнес-центры и бассейны. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Документразмещен на официальном сайте регионального правительства.

«С 27 июля возобновляют работу торговые и торгово-развлекательные центры. Для этого 23 июля представители этих организаций подписали соглашение, в соответствии с которым<…> приняли на себя обязательства обеспечить исполнение стандартов безопасной деятельности», — говорится в постановлении.

Также со следующей недели заработают бассейны и фитнес-центры, а также магазины и предприятия сферы услуг, расположенные в ТЦ. Однако открыться смогут только те, которые имеют обособленные посещения и торговые залы. Торговля в коридорах и атриумах ТЦ по-прежнему запрещена.

Для работы общепита необходимо соблюдать между столами посетителей дистанцию в полтора метра. Сами столы, а также все предметы сервировки, включая меню, необходимо дезинфицировать после каждого посетителя.

С понедельника заработают детские сады. Разрешается работа частных музеев и выставочных залов. Свои двери для клиентов смогут открыть аквапарки и турагенства.

«Иные временные ограничения продлеваются по 16 августа. В частности, сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий», — добавили в администрации Петербурга.

Подмосковье перешло на новых этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. С 24 июля жители смогут воспользоваться услугами в зданиях госорганов, а с 31 июля откроются ТЦ.