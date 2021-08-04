Петербург получил самую крупную партию «Спутника V» за все время

Более 137 тысяч комплектов доз препарат «Спутник V» поставили в Санкт-Петербург. Это самая крупная партия за все время. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Точное количество комплектов — 137 400. Записаться на прививку можно по номеру 122, на «Госуслугах» или через колл-центры поликлиник.

«Позаботьтесь о себе и своих близких к сезону возвращения из летних отпусков и началу нового учебного года», — призвал губернатор города Александр Беглов.