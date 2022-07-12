Пескова спросили про возможность возвращения России и Украины к переговорам

Речи о возобновлении переговоров между Россией и Украиной сейчас не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Пескова спросили, возможно ли сейчас возобновление российско-украинских переговоров.

«Нет, сейчас об этом речь не идет», — ответил представитель Кремля.

Тема возвращения России и Украины к переговорам не обсуждалась и в телефонном разговоре, который накануне провели президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, указал Песков. Пресс-служба администрации российского лидера сообщала по итогам беседы, что лидеры продолжили обмен мнениями по украинской проблематике.

Военный историк Никита Буранов ранее сообщил газете «Известия», что власти Украины не намерены договариваться, судя по последним заявлениям с их стороны.

В середине июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США надеются на разрешение ситуации путем переговоров, передавало РИА ФАН. Тогда же глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина прервала переговорный процесс после консультаций с США, писал RT.