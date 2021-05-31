Пескова спросили о провокациях «российских олигархов» на выборах в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему сложно комментировать заявления властей Белоруссии о возможной причастности неких российских олигархов к провокациям во время прошлогодних выборов в республике. Об этом сообщило «МК».

«Наверное, лучше адресовать вопрос в Министерство иностранных дел Белоруссии», — сказал Песков.

Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее в интервью «Коммерсанту» заявил, что спецслужбы РФ предупреждали властей республики о провокациях, готовящихся перед президентскими выборами в августе 2020 года. Макей сказал, к подготовке этих провокаций могли быть причастны отдельные российские олигархи, в том числе бывшие. По его словам, тогда спецслужбы РФ указали им конкретные имена и фамилии, но сам он их не назвал.

Песков также ответил на вопрос, почему президент РФ Владимир Путин не стал купаться вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Черном море. Представитель Кремля назвал это «личным пространством» российского лидера и сказал, что не собирается в него вторгаться.