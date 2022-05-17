Пескова спросили о предполагаемых планах воссоздать пионерию

Кремлю ничего не известно о планах создании в России движения детей и молодежи, аналогичного советской пионерии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

Журналисты спросили Пескова, планируют ли российские власти возродить пионерское движение.

«Не располагаю такой информацией», — ответил представитель Кремля.

Российские СМИ ранее сообщили, что власти якобы рассматривают возможность создания в общероссийского движения детей и молодежи по аналогии с советской пионерией.

Накануне РБК со ссылкой на источники писал, что новую структуру якобы могут учредить Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и региональные детско-юношеские организации, а над инициативой якобы работают Кремль, Минпросвещения и Росмолодежь. Сообщалось, что законопроект о создании такого движения якобы планируют внести в Госдуму уже 19 мая, в день, когда в СССР отмечался День пионерской организации.