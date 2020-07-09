Пескова рассмешили сообщения о слитой в СМИ записи переговоров Путина и Порошенко

Все телефонные переговоры руководителей государств проходят в закрытом режиме, поэтому сделать запись их слов невозможно. Так на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ Украины о якобы записи телефонного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко ответил Дмитрий Песков.

«Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», — привел слова представителя Кремля «Интерфакс». Также пресс-секретарь президента России уточнил, что все телефонные переговоры проходят в закрытом режиме.

Когда журналисты отметили, что самой записи в СМИ нет, а есть только выдержки, Песков засмеялся.

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве представил запись телефонных разговоров, на которых, как уточнил сам нардеп, звучат голоса, похожие на Путина и Порошенко. По словам депутата, запись сделали 30 апреля 2015 года. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал ZIK.

На записи похожий на Порошенко голос заявил, что западные партнеры Украины считают проект ввода миротворцев в Донбасс «российской ловушкой» и смотрят на все это без энтузиазма. Кроме того, голос Порошенко предлагает представителю Москвы приехать в Киев для подготовки продолжения переговоров в Минске. Голос якобы президента России отвечает, что передаст эти словам главе МИД Лаврову.

В разговоре собеседники тепло общаются и даже поздравляют друг друга с 1 мая. Голос Порошенко заявил, что ему нравится его рейтинг доверия населения, на что голос Путина называет доверие народа самым важным, что есть в работе. После этого собеседники прощаются.