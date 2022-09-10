Песков заявил, что формат сочинских совещаний Путина продолжится | 360°

Власть 10 сентября 2022, 23:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Песков заявил, что формат сочинских совещаний Путина продолжится Пресс-секретарь Песков: формат сочинских совещаний Путина продолжится РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли у Владимира Путина серия совещаний по ОПК по аналогии с сочинскими совещаниями. Представителя Кремля процитировало РИА «Новости».

«Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что, конечно, по мере развития СВО приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать», — пояснил представитель Кремля.

Реклама

Песков подчеркнул, что сейчас у главы государства очень напряженный график, поэтому совещания «сдвигаются вправо».

Реклама

В настоящий момент готовятся переговоры Путина и сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Ожидается, что иностранный гость может прибыть в Москву 20 сентября. Песков пообещал своевременно уведомить журналистов об этой встрече.

0 0 0 0 0 0