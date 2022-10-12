Песков заявил о росте актуальности целей спецоперации на фоне действий Украины | 360°

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12 октября 2022, 11:55

Песков заявил о росте актуальности целей спецоперации на фоне действий Украины

Представитель Кремля Песков: актуальность целей СВО на фоне действий Украины возросла

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Актуальность целей спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины только увеличивается на фоне действий киевского режима. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, цели спецоперации операции теми же, они не изменились с 24 февраля.

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«Актуальность этих целей только повышается на фоне действий украинского режима», — подчеркнул представитель Кремля. Его процитировал ТАСС.

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Песков отметил, что новой волны мобилизации в России нет. Он добавил, что власти знают о недостатках и ошибках в работе мобилизационной системы. Ее сейчас будут приводить в порядок. 

Представитель Кремля прокомментировал и встречу российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Песков рассказал, что политики обсудили ситуацию на Украине. Он отметил, что Эмираты выполняют важную роль в процессе обмена пленными между российской и украинской сторонами.

Дмитрий Песков

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