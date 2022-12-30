Власть 30 декабря 2022, 18:14 Песков заверил, что процесс интеграции новых регионов России идет полным ходом Представитель Кремля Песков: процесс интеграции новых регионов России идет полным ходом РИА «Новости»

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Процесс интеграции новых регионов России продолжается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что главное сейчас — обеспечить безопасность на этих территориях. Об этом написал ТАСС.

«Процесс интеграции этих республик (ДНР и ЛНР — прим. ред.) в юридическое, правовое, экономическое, социальное [поле], пространство безопасности Российской Федерации идет полным ходом», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что главной целью спецоперации остается обеспечение безопасности жителей Донбасса. Кроме того, российским властям важно, чтобы новые республики уверенно заняли свое место среди других субъектов России.

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Парламенты ДНР и ЛНР 30 декабря приняли новые конституции республик. Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин отметил, что люди шли к этому долгие восемь лет. Председатель Народного совета региона Владимир Бидевка уточнил, что парламентарии работают над созданием законодательной базы, которая интегрирует ДНР в Россию.