Песков затруднился назвать дату открытия границ России

О сроках открытия российских границ пока ничего не известно. Решение об этом должно принять правительство. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение, но пока в этом плане ничего не менялось», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что Кабмин будет учитывать мнение эпидемиологов и обстановку в других государствах. Ситуацию с закрытыми границами представитель Кремля назвал экстраординарной. По его словам, пока детальных обсуждений на эту тему не было.

Росавиация с конца марта временно закрыла авиасообщение с другими странами из-за коронавируса. Однако летать за рубеж в качестве исключения разрешается вывозным рейсам.

Также запрет не касается грузовых или почтовых перевозок. Также это возможно при специальном разрешении правительства РФ. Кроме того, за границу могут вылететь отдельные группы граждан. Среди них дипломаты, иностранные студенты.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Аэрофлот» в обход запрета совершает международные рейсы. Якобы они доступны для очень обеспеченных людей. Однако авиакомпания уже опровергла эту информацию.