Песков: Запад санкциями обрушил престиж доллара и евро

Решение стран Запада о введении санкции и бандитского ареста российских счетов серьезно уронили престиж доллара и евро. Страны всего мира начали процесс перехода на национальные валюты для взаиморасчетов. Об этом в интервью телеканалу «Белоруссия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пока процесс перехода на национальные валюты для взаиморасчетов между странами находится на начальном этапе. Но остановить его не сможет уже никто.

«На фоне этих санкционных, бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. Ну в основном доллара как основной резервной валюты. И все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о введенных санкциях против России Песков назвал их беспрецедентными.

«В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», — заявил он.

Представитель Кремля отметил, что введенные ограничения помогают России внедрять технологии, которые ранее покупались за границей, кроме того страна ускорила программу авиапромышленной отрасли и агросектора.

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе на рубли поставок газа в недружественные страны. Российский лидер отметил, что в случае отказа действие контрактов приостановят.