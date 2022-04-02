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    02 апреля 2022, 21:32

    Песков: Запад санкциями обрушил престиж доллара и евро

    Представитель Кремля Песков назвал неизбежным переход мира на национальные валюты

    Анатолий Минкин

    Решение стран Запада о введении санкции и бандитского ареста российских счетов серьезно уронили престиж доллара и евро. Страны всего мира начали процесс перехода на национальные валюты для взаиморасчетов. Об этом в интервью телеканалу «Белоруссия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков: Запад санкциями обрушил престиж доллара и евро

    Он подчеркнул, что пока процесс перехода на национальные валюты для взаиморасчетов между странами находится на начальном этапе. Но остановить его не сможет уже никто.

    «На фоне этих санкционных, бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. Ну в основном доллара как основной резервной валюты. И все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты», — подчеркнул Песков.

    Отвечая на вопрос о введенных санкциях против России Песков назвал их беспрецедентными.

    «В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», — заявил он.

    Представитель Кремля отметил, что введенные ограничения помогают России внедрять технологии, которые ранее покупались за границей, кроме того страна ускорила программу авиапромышленной отрасли и агросектора.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе на рубли поставок газа в недружественные страны. Российский лидер отметил, что в случае отказа действие контрактов приостановят.