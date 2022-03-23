Песков: закон о фейках про ВС соответствует тотальной информационной войне против России

Закон, предусматривающий наказание за фейки о российских армии, достаточно жесткий, но он полностью соответствует ситуации, в которой против РФ ведется тотальная информационная война. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Пескова попросили прокомментировать уголовное дело по статье о фейках про деятельность ВС РФ, которое возбудили против журналиста Александра Невзорова. Пресс-секретарь президента воздержался от оценки действий следственных органов, но объяснил, что в тех условиях, в которых оказалась Россия, такие меры адекватны.

«Есть положения закона, он достаточно жесткий. Но, с другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна», — заявил Песков.

Новая статья УК РФ о фейках про армию предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы. СК РФ сообщил о возбуждении дела против Невзорова по этой статье 22 марта. Как установило следствие, журналист публиковал заведомо ложную информацию в своих соцсетях.