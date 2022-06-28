Песков: заявления Moody’s о дефолте в России некорректны

Зарубежное агентство Moody’s перестало выявлять рейтинг России, поэтому корректно оценить заявления его представителей о дефолте в РФ затруднительно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Изначально Moody’s прекратило показывать рейтинг России. Затем представители ведомства заявили, что в ночь с 26 на 27 июня в РФ произошел дефолт по выплатам для обслуживания своего внешнего долга.

«Означает ли это, что Moody’s возобновило процесс рейтингования? Агентство должно, наверное, пояснить», — задался вопросом Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, будет ли Россия готовить судебные иски к западным финансовым институтам. Действия этих организаций прервали поступление выплаты по двум купонам российских евробондов держателям облигаций.

«Это вопрос для глубокого анализа наших юристов, финансовых ведомств, которые этим занимаются», — подчеркнул Песков.

О наступлении в России технического дефолта по внешнему долгу стало известно из заявления зарубежного издания Bloomberg. Журналисты RT процитировали заявление агентства о том, что ситуация связана с истечением льготного периода для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям России истек.