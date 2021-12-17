Песков заявил об упущениях в законе об иноагентах

Закон об иностранных агентах должен существовать в России. При этом в документе есть некоторые упущения, нуждающиеся в корректировке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Должен ли быть закон об иностранных агентах? Да, должен, и об этом неоднократно говорил Владимир Путин. Сам факт необходимости наличия этого закона в нашей правовой системе, наверное, сейчас уже никто не оспаривает», — сказал Песков в эфире телеканала RTVI.

Он добавил, что некоторые СМИ и некоммерческие организации (НКО) занимаются политикой, получая деньги из других стран. При этом с политикой в этом мире связано практически все.

«Другое дело, что, как совсем недавно говорили на заседании по правам человека, правоприменительная практика выявила целый ряд упущений, несовершенств в этом законе, которые нуждаются в корректировке», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков предложил не сразу приклеивать ярлык на НКО или СМИ, а сначала дать время для исправления ситуации. По его словам, необходимо подробнее прописать шаги по выходу из статуса иноагента.