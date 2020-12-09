Песков заявил об уникальности кабинетов Путина

У президента России много кабинетов, и все они разные. Двух одинаковых, чтобы сбить с толку, откуда он работает, нет. Об этом заявил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия, никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы это видите», — приводит «Газета.ru» слова Пескова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин якобы работает в разных местах и выходит на связь из одинаковых кабинетов, чтобы было непонятно, где он сейчас находится.

«Это неправда. То, что было написано, повторяю, это компонент <…> информационной атаки, которая не может достигнуть своей цели», — добавил пресс-секретарь президента и напомнил, что информация о передвижении главы Российского государства и других охраняемых лиц — это государственная тайна.