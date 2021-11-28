Песков заявил об ожидании новых переговоров Путина и Байдена до конца года

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена могут пройти в формате видеоконференции. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что дата переговоров пока не определена. Москва рассчитывает на проведение беседы до конца текущего года.

«Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет. Скорее всего, это будет видеоконференция», — сказал Песков.

Накануне президент США Джо Байден заявил о большой вероятности скорых переговоров с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Так он ответил на вопрос журналистов о планах общения с главами двух государств.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также отмечал, что переговоры Путина и Байдена могут пройти до конца года. По словам Дмитрия Пескова, темами предстоящей беседы могут стать ситуация вокруг Украины и действия НАТО у российских границ.

Саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в очном формате прошел в Женеве 16 июня. Стороны договорились о налаживании совместной борьбы с киберпреступностью и о восстановлении отношений в других сферах.