Власть 09 декабря 2022, 22:53 Песков заявил об отсутствии планов встречи Путина и Моди до конца 2022 года Песков: встречи Путина с премьером Индии не будет до конца 2022 года РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с индийским премьер-министром Нарендрой Моди до конца 2022 года. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В этом году не будет», — ответил он на вопрос о возможных переговорах.

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Лидеры России и Индии встречаются каждый год в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве. Документ подписали в 2000 году. За время это время визит отменяли один раз, так как в 2020 году из-за пандемии коронавируса провести переговоры не получилось.

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В последний раз Путин приезжал в Нью-Дели зимой 2021 года. После этого в Самарканде состоялась отдельная встреча с Моди. Ее провели в сентябре в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

В середине ноября индийский премьер высказывался о ситуации на Украине. Он заявил, что необходимо найти путь мирного решения конфликта. Моди призвал поучаствовать в этом страны G20. По его словам, пришло время показать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир. Важно гарантировать безопасность на всей планете.