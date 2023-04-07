Важное 07 апреля 2023, 12:52 Песков заявил об отсутствии планов по пересмотру ядерной доктрины России Представитель Кремля Песков: размещение ТЯО в Белоруссии не повлияет на ядерную доктрину РИА «Новости»

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Планы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии не потребуют пересмотра ядерной доктрины РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Нет, не требует», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос прессы.

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В марте президент Владимир Путин анонсировал появление специального хранилища для размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля. Окончательное решение о его создании приняли после того, как Британия поделилась планами по поставкам Украине боеприпасов с обедненным ураном. Евросоюз осудил такое решение и пригрозил новыми санкциями, но Дмитрий Песков отметил, что это никак не повлияет на планы России.