Власть 26 января 2023, 14:27 Песков заявил об отсутствии интереса у Путина к личности Зеленского Представитель Кремля Песков: Зеленский давно уже не оппонент для Путина Unsplash

Читать 360tv в

Украинский лидер Владимир Зеленский не выполнил обещания перед своим народом, когда избирался президентом, — он не решил проблему Донбасса. По этой и ряду других причин он перестал быть возможным оппонентом для президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Он напомнил украинским избирателям, которые голосовали за Зеленского, что их нынешний лидер не решил проблему Донбасса, не выполнил минские договоренности.

Реклама

«Более того, как выяснилось, он не собирался их (Минские соглашения — прим. ред.) выполнять и готовился к войне. Скажем так, он давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», — отметил Песков.

Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером. Как он выразился, после начала спецоперации Путин для него стал «никем».

Между тем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Украины «безумцем». Политик спросил, сколько можно потакать Зеленскому в его желаниях обрести как можно больше военной техники из Запада.