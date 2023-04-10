Власть 10 апреля 2023, 13:20 Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине Песков: инициатив о пасхальном перемирии на Украине пока не было РИА «Новости»

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Инициативы о пасхальном перемирии на Украине пока никем не выдвигались. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась Страстная неделя», — отметил представитель Кремля.

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Песков напомнил, что российские власти уже выдвигали инициативы по перемирию и сами придерживались этого, но сталкивалась с нежеланием Украины следовать такому режиму.

В пятницу, 7 апреля, папа римский Франциск предложил установить перемирие на Украине на две недели в честь Пасхи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался против прекращения огня на Украине. По его мнению, Россия якобы может использовать перемирие для того, чтобы перегруппировать свои войска и совершить наступательные действия позже.

Ранее Блинкен анонсировал контрнаступление Украины в ближайшие недели.