Власть 29 июня 2023, 14:20 Песков заявил об отсутствии дискуссий о создании высшего военного совета России и Белоруссии Песков: дискуссии о создании высшего военного совета России и Белоруссии не ведутся РИА «Новости»

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Дискуссии о возможности появления высшего совета России и Белоруссии или Союзного государства не ведутся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается названного вами органа, я здесь ничего сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счет дискуссий не ведется», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

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Он добавил, что сохраняющееся сотрудничество отвечает уровню Союзного государства.

Песков также ответил на вопрос о том, как можно было бы разрешить коллизию с присвоением звания полковника президенту Белоруссии Александр Лукашенко и звания генерала российскому лидеру Владимиру Путину, если военная интеграция двух стран углубится. По словам пресс-секретаря Путина, коллизий там нет и в целом «нечего разрешать», поскольку вопрос о взаимном присвоении званий рассматривался только в ироничном ключе. При этом он добавил, что существуют «определенные проекты» интеграции в рамках СГ.