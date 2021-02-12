Песков заявил об «отменном здоровье» Путина в ответ на слухи о прививке

У президента России Владимира Путина отменное здоровье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля сообщил об этом журналистам в пятницу.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что у Путина отменное здоровье и прививки нужны для его поддержания.

Песков также опроверг информацию газеты «Коммерсант» о том, что Путин в ходе встречи с руководителями российских СМИ якобы заявил о своих планах сделать прививку от коронавируса в конце лета или начале осени. Об этом накануне сообщил журналист Андрей Колесников.

«В целом Колесников неверно изложил. Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку», — сказал Песков, которого процитировало РИА «Новости».

Путин ранее на большой пресс-конференции признался, что не прививался от коронавируса, поскольку вакцина пока не рассчитана на людей его возраста. Российский лидер заявил, что обязательно сделает прививку, как только появится такая возможность.

Песков ранее сообщил, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая ежегодно проходит в Германии.