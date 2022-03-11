Песков заявил об опасности роста русофобии на Западе

Россиянам следует проявлять осторожность из-за роста русофобии в ряде западных стран, в которых все больше ощущается атмосфера ненависти к русским. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передал «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ отметил рост русофобских настроений на Западе, где все сильнее проявляется нетерпимость к русским.

«Это очень опасно, и наши сограждане должны быть начеку, проявлять соответствующую осторожность», — заявил Песков.

Россия рассчитывает, что власти западных стран не будут удобрять почву для ненависти к русским своими заявлениями. Рост русофобии на Западе рано или поздно вынудит Россию призвать руководства этих стран принять меры, заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал сообщения СМИ, что соцсети Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении российских военных. Песков сказал, что эту информацию сначала нужно проверить, однако допустил, что для пресечения этой кампании потребуются решительные меры.

Песков ранее сообщил, что настоящему русскому никогда не стыдно им быть.