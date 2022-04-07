Песков заявил о значительных потерях России в ходе спецоперации на Украине

Российские войска понесли значительные потери в ходе спецоперации на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире британского телеканала Sky News, передал ТАСС.

«Мы понесли значительные потери войск. Это огромная трагедия для нас», — сказал представитель Кремля.

Уточняется, что Песков давал интервью на английском языке.

Пресс-секретарь также сообщил, что в Кремле надеются на скорое достижение целей спецоперации. Сроки ее завершения дипломатическим путем зависят от позиции украинской стороны по выполнению условий, которые Россия выдвинула на переговорах, сказал Песков.

Минобороны РФ 25 марта сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 были ранены. В тот же день ведомство сообщило, что с украинской стороны потери составили порядка 30 тысяч человек, из них 14 тысяч — безвозвратные.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел совещание с постоянными членами Совбеза. Песков сообщил, что обсуждались спецоперация и переговоры между делегациями.