05 мая 2023, 12:18
Песков заявил о законности передачи акций Fortum под внешнее управление
Представитель Кремля Песков: передача акций Fortum под внешнее управление законна
Передача акций финского концерна Fortum под временное управление Росимущества абсолютно законна и призвана защитить российские интересы на фоне недружественных действий других стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Эти действия прежде всего продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые принимают недружественные нам страны», — констатировал Песков и добавил, что все действия осуществляются в соответствии с российским законодательством.
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В ответ на вопрос, могут ли ту же меру применить к другим иностранным компаниям, представитель Кремля сообщил, что все будет зависеть от каждой конкретной ситуации.
В конце апреля президент Владимир Путин подписал указ, по которому во временное управления Росимуществу попадают 98,23% акций «Фортума», которыми владеет группа Fortum. В концерне выразили протест против этих действий и назвали их «грубым нарушением международных прав».
Финляндия
Дмитрий Песков
Бизнес
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