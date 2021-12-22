Песков заявил о высоком уровне антител у Путина после ревакцинации

Президент России Владимир Путин имеет высокий уровень антител к коронавирусу. Это связано с ревакцинацией и испытанием назальной вакцины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что рассчитывает на достаточный уровень защиты российского лидера перед пресс-конференцией.

«У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной», — рассказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что сам он тоже поставил третью прививку препаратом «Спутник Лайт», несмотря на достаточно высокий уровень антител после курса вакцинации. Песков пояснил, что решил застраховаться на случай прихода в Россию штамма «омикрон».

Экспериментальную назальную вакцину, разработанную в центре имени Гамалеи, президент России Владимир Путин испытал на следующий день после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт». Как отметил Дмитрий Песков, никаких побочных эффектов или температуры у российского лидера после проведенной процедуры не было.