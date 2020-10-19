Песков заявил о высоком спросе на российскую вакцину от коронавируса в мире

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» пользуется большим спросом на мировом рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, она активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами, продвижением вакцины в международном формате занимается Российский фонд прямых инвестиций», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также отметил, что в России сейчас непростая ситуация с экономикой из-за пандемии коронавируса, как и во всем мире. Песков назвал COVID-19 «беспрецедентным вызовом».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в столице начнется массовая вакцинация от коронавируса уже в конце года. В ноябре власти города получат крупные партии препарата от COVID-19, а уже в декабре–январе могут начать ставить прививки от вируса жителям Москвы. Собянин уверен, что вакцинация поможет окончательно победить коронавирус. До этого момента нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора и требования властей столицы.