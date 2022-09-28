Песков заявил о сохранении задачи по полному освобождению ДНР | 360°

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Песков заявил о сохранении задачи по полному освобождению ДНР

Представитель Кремля Песков: задача по полному освобождению ДНР сохраняется

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Территория Донецкой Народной Республики пока не освобождена до конца, поэтому эта задача сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что речь идет об освобождении ДНР в границах 2014 года, сообщил ТАСС.

«Я вам могу сказать с абсолютной точностью: вы знаете, что не вся территория ДНР освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года», — уточнил Песков.

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Поэтому, по его словам, нужно как минимум освободить всю территорию республики. Так представитель Кремля ответил на вопрос, можно ли будет говорить о выполнении целей спецоперации после вхождения в состав России новых регионов.

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Референдумы о присоединении к России пошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Голосование длилось с 23 по 27 сентября. Итоги референдумов показали, что подавляющее большинство жителей регионов поддерживают это решение.

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