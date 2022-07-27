Песков заявил о разрешении кризисной ситуации с транзитом в Калининград

Кризисную ситуацию, связанную с транзитом российских грузов через Литву, удалось разблокировать, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом написало РИА «Новости».

В Калининград транзитом через Литву прибыли из России первые 60 вагонов с цементом. СМИ попросили Пескова ответить, можно ли считать разрешение Литвы на проезд вагонов с санкционным грузом признаком отступления коллективного Запада.

«Ситуация, которая возникла вокруг Калининграда, — опять же, в связи с этими абсурдными санкциями — для России является жизненно важной. И в данном случае, наверное, позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что даже во время такой «антироссийской истерики» встречаются какие-то «ростки здравого смысла». Он выразил надежду на то, что подобная тенденция сохранится.

«Все это (уступки Литвы — прим. ред.) было достигнуто в процессе диалога, разъяснения. Безусловно, предстоит еще немалая работа, потому что там все равно определенные вопросы остаются. Тем не менее сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт», — резюмировал Песков.