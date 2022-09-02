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02 сентября 2022, 16:13

Песков указал на проблему с надежностью работы «Северного потока»

Песков: отсутствие резервов влияет на надежность «Северного потока»

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Работа газопровода «Северный поток» оказалась под угрозой из-за отсутствия технологических резервов. Внимание на проблему обратил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Резервов нет технологических, работает одна турбина, вот и думайте», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Он отметил, что вины «Газпрома» в сложившейся ситуации нет.

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Песков уточнил, что санкции против газопровода создают «клубок проблем» в обслуживании оборудования на «Северном потоке» и в юридической части.

По данным RT, причина в том, что контракт на его обслуживание заключили с британской дочерней компанией Simens. Работы сложно выполнить из-за введенных Западом ограничений. «Газпром» готов работать, но сейчас он находится в затруднительном положении.

«Газпром» 1 сентября объявил о прекращении поставок газа.

Дмитрий Песков

Газ

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