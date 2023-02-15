Власть 15 февраля 2023, 12:37 Песков заявил о постоянном информировании Путина о ходе спецоперации Представитель Кремля Песков: Путин получает данные о ходе спецоперации в онлайн-режиме РИА «Новости»

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Информацию о ходе проведения специальной военной операции президент России Владимир Путин получает в режиме онлайн. Как сообщил ТАСС, так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, знает ли глава государства о нападении ВСУ на медиков под Угледаром.

Он подчеркнул, что президент регулярно получает доклады от военных, которые сообщают обо всех событиях в зоне проведения СВО.

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«По линии военных, разумеется, Верховный главнокомандующий получает всю информацию — постоянно, регулярно и в режиме онлайн», — заявил Песков.

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О нападении на врачей в районе Угледара сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он пояснил, что врачи приехали для эвакуации раненых, но попали под обстрел украинских военных.

Представитель ДНР подчеркнул, что ВСУ прекрасно видели, что открыли огонь по медицинским машинам, так как корректировали стрельбу при помощи квадрокоптеров.