Российско-украинские отношения прервала Украина. В Кремле заявили об их полной деградации. Возможность диалога все еще есть, однако готовность соседней страны вызывает у России вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил состояние отношений между Россией и Украиной и их перспективы в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас есть проблема в двусторонних отношениях. Они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что темы для разговора есть. Однако российские власти не знают степень готовности к нему украинской стороны. Руководство государства, по его словам, сейчас ведет себя непредсказуемо.

Несколькими днями ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина потеряна для РФ как партнер. Однако связь между россиянами и украинцами как братскими народами останется навсегда. Ее невозможно разрушить закрытием СМИ или запретом российских интернет-ресурсов.