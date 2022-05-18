Песков заявил о подготовке к прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году планируется, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Предварительная подготовка уже идет, однако даты пока неизвестны.

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — констатировал Дмитрий Песков (его слова привел ТАСС).

Даты проведения прямой линии и послания Федеральному собранию Песков увязывать не стал, отметив, что их «на самом деле легко развести по времени». Дат послания пока тоже нет.

Во время прямой линии Владимир Путин отвечает на вопросы простых россиян и жителей других стран в прямом эфире. Впервые такой формат опробовали в 2001 году, в дальнейшем прямая линия проходила каждый год, кроме 2004-го и 2012-го.

С каждым годом число зрителей растет. В 2021 году программу посмотрели 6,3 миллиона человек.