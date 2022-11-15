Важное 15 ноября 2022, 13:10 Песков заявил о нежелании Украины вести переговоры Представитель Кремля Песков: Россия продолжит выполнение спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Украинские власти не могут и не хотят вести переговоры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в связи с этим Россия продолжит выполнение задач в рамках спецоперации, сообщили «Известия».

«Мы констатируем главное — это позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским. Украина не хочет вести переговоры», — отметил Дмитрий Песков. По его словам, Россия продолжит добиваться поставленных задач путем выполнения спецоперации.

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Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что пора прекратить боевые действия и заявил о «плане мира», состоящем из 10 пунктов, сообщил ТАСС. В него он включил обмен пленными в формате «всех на всех», а также обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности страны.

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Глава МИД Сергей Лавров назвал выдвинутые Зеленским требования нереалистичными. По словам министра иностранных дел, Россия не отказывалась от ведения переговоров с Украиной.