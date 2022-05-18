Песков заявил о нежелании Украины продолжать переговоры

Россия не увидела со стороны украинских властей желания продолжать переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Переговоры действительно не продвигаются. И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Также Песков заявил, что нужно рассматривать выход боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе только как их сдачу в плен. Националисты начали выходить с территории комбината 16 мая. К настоящему моменту сдались в плен более 900 человек.

Ранее Леонид Слуцкий, который назначен главой фракции ЛДПР в Госдуме, заявил, что российско-украинские переговоры зашли в тупик из-за американских кураторов украинской власти. Он назвал бесполезным военную помощь США Украине и подчеркнул, что все цели специальной операции РФ на Украине будут достигнуты.