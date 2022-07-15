Песков заявил о непричастности России к отставкам Джонсона и Драги

Отставки ряда европейских политиков никак не связаны с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Ранее в отставку подали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его итальянский коллега Марио Драги.

«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся в это никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения», — сказал Песков.

От дальнейших комментариев пресс-атташе российского лидера отказался.

Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Об этом сообщил RT. Однако он продолжит исполнять обязанности главы правительства, пока члены партии тори не выберут себе нового лидера.

Драги подал в отставку через неделю после Джонсона, 14 июля. Однако президент Италии Серджо Маттарелла не принял его заявление об уходе с поста премьер-министра страны. Об этом также сообщил RT.