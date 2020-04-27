Песков заявил о необходимости соблюдать жесткий режим самоизоляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о напряженной эпидемиологической ситуации в некоторых российских регионах. По его словам, там должен действовать более жесткий режим самоизоляции.

Песков в интервью «АиФ» отметил, что президент предоставил главам регионов дополнительные полномочия. Ведь они лучше знают динамику заболеваемости на местах.

Там, где ситуация не очень серьезная, некоторые отрасли промышленности уже возобновили работу. В тех субъектах, где обстановка напряженная, естественно, нужен более жесткий режим самоизоляции.

Представитель Кремля подчеркнул, что главное сейчас — спасать жизни людей. Для этого система здравоохранения должна работать без сбоев.

Песков также сделал предположение о том, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости. По его словам, это произойдет уже в середине мая и летом ситуация станет лучше.

По последним данным, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 6198 россиян. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 87 147. Жертвами вируса стали 794 человека, 7346 выздоровели.