Власть 09 апреля 2023, 16:40 Песков заявил о необходимости подготовки концепции безопасности Союзного государства Пресс-секретарь Песков заявил о необходимости концепции безопасности России и Белоруссии РИА «Новости»

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Власти России и Белоруссии приняли решение о подготовке концепции безопасности Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он уточнил, что прежние подходы к этому вопросу устарели из-за изменившихся условий и новых угроз.

По словам представителя Кремля, сейчас стало ясно — прежние контуры концепции безопасности устарели и больше не действуют. В мире появились новые угрозы, а окружающая среда изменилась до неузнаваемости.

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«Те угрозы, которые были ранее завуалированы, сейчас <…> выпячиваются вперед, все маски сорваны, и поэтому соответствующим образом уже нужно позиционировать наше отношение ко всему происходящему», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее Песков напомнил, что в сложившейся ситуации следует принимать «меры предосторожности». Он добавил, что Россия не даст Белоруссию в обиду.