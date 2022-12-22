Власть 22 декабря 2022, 14:09 Песков заявил о необходимости доработки новой концепции внешней политики Песков: новая концепция внешней политики России нуждается в доработках Пресс-служба Кремля

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Концепция внешней политики страны нуждается в тщательном разборе. Сейчас документ еще не утвержден. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для этого необходимо собрать большое заседание с членами Совета безопасности страны, сообщил ТАСС.

«Как раз речь и шла о доработках. Их утверждает „большой“ Совбез», — отметил представитель Кремля.

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Ранее президент Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совбеза РФ, где обсудил вопрос обновления существующей концепции с учетом сегодняшних реалий. Предыдущий документ был утвержден в 2016 году. Новую версию представили в январе 2022 года. Однако его отправили на доработку.

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При этом ставились такие задачи, как защита суверенитета и территориальной целостности страны, «содействие устранению имеющихся очагов конфликтов на их территории и популяризация национальной культуры».