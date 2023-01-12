Власть 12 января 2023, 13:57 Песков заявил о неизменности целей спецоперации на Украине Представитель Кремля Песков: цели спецоперации на Украине остаются неизменными РИА «Новости»

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Цели СВО остаются все теми же, что и раньше. В частности, речь идет о полном освобождении ЛНР и ДНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«О новых целях Верховный Главнокомандующий не говорил. Все прежние цели остаются на повестке дня», — сказал он.

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Песков подтвердил, что полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик в границах 2014 года остается одной из целей спецоперации. Представитель Кремля прокомментировал и ситуацию в Соледаре.

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По его словам, российские силы проделали там огромную работу и показали себя самоотверженно. Он подтвердил, что в городе идут наступательные действия. Также они продолжаются и на многих других направлениях.

«Но впереди еще много работы. Не время останавливаться. Главная работа еще впереди», — добавил Песков. Его словам привел Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Накануне основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара и зачистке города от подразделений ВСУ.