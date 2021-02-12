Песков заявил о напряженной ситуации с уровнем жизни в России в 2021-м

В России в 2021 году уровень жизни можно считать напряженным, по сравнению с показателями прошлых лет. Но власти работают над тем, чтобы исправить ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году. Ведется работа», — передал «Интерфакс» его слова.

Но какая конкретно сейчас ведется работа, он не уточнил. Однако Песков добавил, что статистика показывает необходимость в дальнейшей «скоординированной работы», сообщило Ura.ru. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что главная задача — это «купирование негативных последствий кризисных мировых явлений», которые приводят к падению жизненного уровня, а также вывод траектории в сторону роста.

Накануне Песков рассказал, как решить проблему с зарплатами бюджетников, передала «Газета.ru». По его мнению, самое сложное — это «получить информацию об исполнении того или иного документа с земли», то есть по каждому конкретному бюджетнику, которого это касается. Пресс-секретарь добавил, что активная цифровизация всех сфер жизни поможет дотянуться до каждого человека.