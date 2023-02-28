Власть 28 февраля 2023, 00:34 Песков заявил о наличии готовых к переговорам сил на Украине Песков: на Украине есть готовые к переговорам с Россией силы РИА «Новости»

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На Украине остались недовольные нынешним киевским режимом силы. Они способны вести переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

«Очевидно, что на Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим. Очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, но часть этих сил до сих пор находится в Киеве, часть этих сил находится за пределами Киева», — сказал Песков.

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В пример он привел украинского политика Виктора Медведчука, который сейчас находится в России. Как отметил Песков, у него есть свои сторонники, хоть их и не так много. Пресс-секретарь подчеркнул, что тем, кто сейчас находится на территории Украины, необходимо поднять голову.

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«Просто страшно и физически опасно. Их уничтожат сразу же, их убьют», — добавил он.

Российская сторона сможет начать переговоры с этими силами после достижения целей спецоперации, отметил Песков.

Как пояснил пресс-секретарь президента, пока режим, который есть в Киеве, благоволит нацистам и нацистским проявлениям в украинском обществе.