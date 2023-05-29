Власть 29 мая 2023, 13:08 Песков заявил о надеждах Кремля на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов Песков: Кремль рассчитывает на сохранение динамики в реализации проектов России и Турции РИА «Новости»

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Кремль надеется, что высокая динамика реализации совместных российско-турецких проектов останется прежней после выборов в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

По словам представителя Кремля, сейчас наблюдается высокая динамика в воплощении проектов России и Турции. Это касается и работы в энергетической сфере.

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«Конечно, мы рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные», — подчеркнул Песков.

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов. Он набрал 51,92% голосов по итогам обработки 99,99% бюллетеней. Соперник Эрдогана, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, получил поддержку 48,08% проголосовавших.

Президент Турции заявил о победе демократии в стране по итогам выборов, сообщили «Известия». По словам Эрдогана, после голосования победила турецкая нация со всеми сегментами.