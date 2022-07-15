Песков заявил о личной ответственности окружения Путина за ревакцинацию от ковида

Информации о том, прошел ли президент России Владимир Путин очередную ревакцинацию от ковида, в Кремле нет. Его окружение в нынешних условиях несет персональную ответственность за свое здоровье. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Я делал прививку, она у меня еще пока действует», — сказал он.

Однако на вопрос, прошел ли повторную вакцинацию Владимир Путин, Дмитрий Песков, как и два месяца назад, ответил, что не знает. Он заметил, что вспышки заболеваемости сейчас нет. Сотрудники администрации президента «персонально заботятся о своем здоровье».

Дмитрий Песков также рассказал о планах главы государства на 15 июля. Во второй половине дня Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и одно непубличное мероприятие.