Власть 20 апреля 2023, 13:46 Песков заявил о контроле США над ядерными арсеналами Франции и Британии Представитель Кремля Песков: ядерные арсеналы Франции и Британии де-факто контролируют США Публичное достояние

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Ядерные арсеналы Франции и Британии по факту находятся под контролем Соединенных Штатов, и именно с ними есть смысл обсуждать стратегическую стабильность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление представителя МИД Франции Анн-Клер Лежандр о том, что ее страна могла бы поучаствовать в переговорах по стратегическим вооружениям при условии сокращения разрыва между потенциалами двух главных ядерных держав и французским арсеналом.

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«С нашей точки зрения, конечно, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, можно сказать, де-факто находятся под контролем США. Поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

Эти страны фактически представляют собой единую интегральную систему НАТО, а блоком НАТО управляют США, пояснил Песков. Он предложил прессе обратиться в МИД России за более подробными объяснениями по этому вопросу.

Песков пояснил, что эти страны «являются фактически единой интегральной системой НАТО». «А поскольку сам по себе блок НАТО находится под управлением США, — де-факто, опять же, — то это единое целое», — добавил он. За более подробными разъяснениями Песков предложил обращаться в МИД РФ.