Песков заявил о хороших перспективах в развитии RuTube

Российский сервис Rutube станет более удобным для пользователей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что у платформы есть будущее.

«У Rutube есть будущее, туда будут вложены деньги, он будет еще более удобным», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Россия, по словам пресс-секретаря главы государства, открыта для сотрудничества по этой линии коллегами из Белоруссии.

Юго-Западный государственный университет ранее опубликовал на своем сайте письмо от Минобрнауки РФ, в котором попросили российские вузы попросили перенести контент с видеохостинга YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе. Сделать это необходимо «в срок до 4 апреля 2022 года», указано в сообщении ведомства.

RuTube на прошлой неделе анонсировал новый способ авторизации — через «Госуслуги». При таком варианте авторизации пользователи смогут пропустить этап премодерации при публикации видеоматериала, а также уменьшить нагрузку на систему проверки. При этом контроль за материалами останется. Сервис может сам инициировать модерацию контента в любое время после публикации.